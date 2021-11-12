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Туристам разъяснили новые правила въезда в Индию

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

Стали известны новые правила въезда в Индию — с 11 ноября власти страны обновили туристический протокол для иностранных туристов. Такая информация появилась на сайте Министерства здравоохранения республики.

Туристам разъяснили новые правила въезда в Индию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты разъяснили, что все планирующие поездку в Индию путешественники должны заполнить форму на портале www.newdelhiairport.in, чтобы информировать органы здравоохранения о прибытии.

Также отдыхающим необходимо загрузить на официальный сайт аэропорта Нью-Дели отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до приезда. Уточняется, что от подобной процедуры освобождаются дети до пяти лет. При этом ведомство отметило, что предоставление неверных сведений «подлежит уголовному преследованию».

Кроме того, перед посадкой в воздушное судно в стране отправления и после прилета каждый пассажир должен пройти процедуру термометрии. Если у путешественника будут выявлены симптомы коронавирусной инфекции, он будет отправлен на изоляцию в медицинское учреждение республики.

Индия с 9 ноября включила Россию в список стран категории «А», с которыми государство имеет соглашение о взаимном признании вакцин — это значит, что отечественные туристы, привитые «Спутником V», освобождаются от прохождения обязательного карантина по приезде.

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