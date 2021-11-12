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В России задумались над увеличением компенсаций туристам

Lenta.ru
1 час назад

Существующий механизм возврата денежных средств туристам в случае банкротства туроператора не гарантирует почти ничего. Компенсация может составить всего пять процентов от стоимости поездки, сообщают «Известия» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

В России задумались над увеличением компенсаций туристам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В России задумались над увеличением компенсаций туристам. Над решением проблемы компенсаций путешественникам работают в Ростуризме. Ведомством был разыгран госконтракт почти на семь миллионов рублей на оказание услуг по разработке механизмов финобеспечения ответственности туристических операторов.

«Страхового покрытия банально не хватает на средних туроператоров, а на крупных — тем более. <...> Практически ни одна страховая компания не хочет в период пандемии страховать туроператоров»,

— заявил глава правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

Новости путешествий,Георгий Мохов,Ростуризм,Российский союз туриндустрии,газета "Известия",
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