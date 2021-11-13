Врач спас жизнь двухлетнему астматику во время перелета

@mattyos777: «Говорю как сотрудник авиакомпании. Я искренне спрашиваю пассажиров, когда они регистрируют сумку, есть ли у них какие-либо лекарства, которые им понадобятся в течение следующего дня. Сколько раз люди благодарили меня за то, что я заставил их вспомнить про таблетки для сердца, или инсулин, или ингаляторы... ОЧЕНЬ МНОГО, и я не могу это не подчеркнуть... НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВАЖНОЕ ЛЕКАРСТВО В РЕГИСТРИРУЕМОМ БАГАЖЕ».