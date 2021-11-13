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Врач спас жизнь двухлетнему астматику во время 8-часового перелета

Дарья Амосова
3 часа назад

Пользователь форума Reddit рассказал историю чудесного спасения ребенка, который страдал от астмы во время перелета. «Рамблер» пересказывает историю из открытых источников.

Врач спас жизнь двухлетнему астматику во время перелета
Фото: RedditReddit

Во время трансатлантического перелета в самолете компании Air Canada у двухлетнего ребенка случился приступ астмы. Его детский ингалятор был не в ручной клади, а в зарегистрированном багаже.

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Тем же рейсом летел первопроходец роботизированной хирургии, доктор Хуршид Гуру. Врач собрал небулайзер (устройство для проведения ингаляции), используя бутылку с водой, пластиковую чашку и ингалятор для взрослых от другого пассажира. Ребенок не мог использовать большой ингалятор, так как устройство не приспособлено под двухлетнего.

«Я взял чашку с водой, проделал отверстие в бутылке и направил ее к его лицу... сказал [родителям], чтобы они держали ее там... Примерно через полчаса и две процедуры он стал чувствовать себя намного лучше», — рассказал врач в интервью ABC News.

В комментариях восхитились изобретательством доктора. Однако возникли вопросы в авиакомпании, которая принудила ребенка везти ингалятор в багаже. По правилам лекарства первой необходимости, в том числе аэрозольные, можно провозить в ручной клади. Либо же родители забыли ингалятор в багаже или перепутали сумки.

«Кто вообще оставляет свой ингалятор в багаже?»

В комментариях отметился член экипажа, который призвал брать на борт необходимые лекарства и спрашивать у работников, что можно взять с собой на борт.

@mattyos777: «Говорю как сотрудник авиакомпании. Я искренне спрашиваю пассажиров, когда они регистрируют сумку, есть ли у них какие-либо лекарства, которые им понадобятся в течение следующего дня. Сколько раз люди благодарили меня за то, что я заставил их вспомнить про таблетки для сердца, или инсулин, или ингаляторы... ОЧЕНЬ МНОГО, и я не могу это не подчеркнуть... НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВАЖНОЕ ЛЕКАРСТВО В РЕГИСТРИРУЕМОМ БАГАЖЕ».

Сам врач рассказал об истории в своем твиттере @KhurshidGuru, а пользователи нашли его профессиональную страницу. Медицинский профиль доктора Хуршида Гуру — рак мочевого пузыря и рак предстательной железы. Специализируется врач на хирургии с использованием роботов во время операции.

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