Европейцев возмутил способ очистки пляжей

Власти датского города Слагельсе обвинили во внедрении вредного для местной экосистемы способа очистки пляжей. Европейцев возмутила трата средств на трактор, который собирает водоросли и мусор на побережье Стиллинге (Stillinge Beach), а затем сбрасывает их обратно в море. Видео с процессом работы агрегата опубликовал телеканал DR.

На содержание бульдозера муниципалитет ежегодно выделяет 150 тысяч долларов. Однако экологи посчитали расходы городского правительства неоправданными. Профессор Торкель Гиссель Нильсен из Датского технического института назвал систему очистки пляжей «абсолютно идиотской».

Его позицию разделяет и профессор биологической океанографии Копенгагенского университета Кэтрин Ричардсон. Ученая считает, что отходы и водоросли в итоге все равно окажутся на берегу, а постоянное нарушение песчаного покрова негативно отразится на растениях и живых организмах.

Заместитель мэра Слагельсе Виллум Кристенсен объяснил внедрение неоднозначной технологии желанием сделать побережье визуально таким же чистым и приятным для посетителей, как на Майорке и Канарских островах. Он считает, что трактор не сбрасывает в море крупные куски пластика, а окурки и незначительные частицы отходов в любом случае попадут в воду.