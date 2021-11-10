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Россиянам напомнили правила въезда в Индию

Lenta.ru
1 час назад

Вакцинированные россияне могут посетить Индию без необходимости проходить карантин по приезде. Правила въезда в страну напомнили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам напомнили правила въезда в Индию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

С 9 ноября Индия включила Россию в список стран категории «А», с которыми государство имеет соглашение о взаимном признании вакцин — это значит, что отечественные туристы, привитые «Спутником V», освобождаются от прохождения обязательного карантина по приезде.

Тем не менее, путешественники обязаны сдать ПЦР-тест не более чем за 72 часа до поездки и загрузить результаты вместе с сертификатом вакцинации в электронную анкету Air Suvidha. Непривитые пассажиры будут обязаны пройти семидневный карантин по прибытии в Индию и сдать еще один платный анализ на коронавирус в аэропорту. Также туристам рекомендуется установить мобильное приложение Aarogya Setu.

Отмечается, что Индия уже выдает россиянам туристические визы — прилететь по ним, а также по любому другому типу документа, в страну можно начиная с 15 ноября. Так, в ноябре стоимость билета МоскваДели и обратно у «Аэрофлота» начинается от 33 тысяч рублей для одного туриста (багаж включен). С 4 октября периодичность рейсов между двумя столицами составляет 4 раза в неделю из каждого города, Москва — Гоа, Санкт-Петербург — Гоа и Санкт-Петербург — Дели — 1 раз в неделю от каждой из сторон.

9 ноября Россия возобновила полномасштабное регулярное авиасообщение с десятью странами — Австрией, Таиландом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом и Швецией. Кроме того, оперштаб увеличил число рейсов в 12 стран, среди которых оказались Болгария, Албания, Венгрия, Венесуэла, Греция, Испания, Германия, Мальта, Италия, Мальдивы, Франция и Македония.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,Аэрофлот,
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