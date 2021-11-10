"Известия": спрос на вакцинные туры в Европу вырос среди россиян в десятки раз

Россияне стали чаще делать прививки от COVID-19 за границей из-за затянувшегося процесса взаимного признания вакцин между РФ и Евросоюзом. Спрос на вакцинные туры в Европу с момента запуска в середине сентября вырос в десятки раз. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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— Речь идет скорее о ревакционных турах, то есть в поездку отправляются те, кто уже был привит российским препаратом полгода-год назад. Они делают однокомпонентную прививку Johnson & Johnson. Двухкомпонентные вакцины менее популярны, поскольку нужно приезжать в страну дважды, либо находиться там продолжительное время, — рассказал вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Он отметил, что самыми популярными странами для вакцинных туров стали Хорватия и Сербия. Спрос по этим направлением колеблется от 50 до 100 путевок в день, что в десять раз больше, чем на старте программ в середине сентября. До этого компании получали одну-две заявки в сутки по этим направлениям, сообщает издание «Известия».

Иностранцы подали почти 30 тысяч заявок на вакцинные туры в России. Желание вакцинироваться российским препаратом от коронавирусной инфекции изъявили многие иностранцы. Во время тура они смогут не только вакцинироваться, но и путешествовать по России.

21 октября в Минздраве России заявили, что в стране завершается подготовка необходимых документов для сертификации «Спутника V» в Европе. До этого в зарубежных СМИ сообщили, что решение о сертификации «Спутника V» в Европе могут принять в 2022 году.