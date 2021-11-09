Реконструкцию самого большого парка в Дербенте завершат весной 2022 года

"Открытие парка им. Низами Гянджеви с фонтанным комплексом мы ориентировочно ждем в марте-апреле 2022 года. Сейчас полным ходом идут работы, фонтан уже установлен, в парке появляются новые объекты - музей, башня, библиотека. В музее будут выставлены, в том числе, археологические находки, сделанные при реконструкции парка. К новому сезону мы его откроем, и туристам, которые были у нас в прошлом году, будет на что посмотреть", - сказал Пирмагомедов.