Вакцинированным россиянам объяснили правила въезда в Грецию

Российским туристам, прошедшим курс вакцинации препаратом «Спутник V», объяснили правила въезда в Грецию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря первичной медико-санитарной помощи Мариоса Фемистоклеуса.

Специалист заявил, что привитые россияне могут въехать в республику только с бумажным сертификатом о вакцинации, поскольку цифровое приложение не распознает QR-коды третьих стран.

«Есть две вещи. Сертификат не распознается цифровым приложением, и вакцина присутствует в списке вакцин, признанных Национальным комитетом по вакцинации, прошлым летом в туризме. Эти граждане покажут сертификат на бумаге, и он будет принят», — рассказал генеральный секретарь.

Фемистоклеус добавил, что для распознавания QR-кодов необходима совместная работа с другими странами, однако далеко не все государства согласны предоставлять «ключи» для считывания цифрового сертификата.