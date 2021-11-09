Россияне рассказали о происшествиях в авиарейсах

" Летели Ларнака-Уфа. Не помню во сколько вылетели, должны были приземлиться в 4 ночи в Уфе. В итоге приземлились в Самаре часа в 3. Сначала обрадовались ой как рано, как быстро, а потом поняли. Нас держали в самолете до 12 часов, дали сухпаек, а это просто едой назвать нельзя. Воды нет, в туалет сходить было нереально, потому что за это время то ли уже таки переполнились, то ли хз, но в самолете жутко воняло мочой, а в туалете и подавно. Дети орут, голова кругом, душно, еле выпросили открыть дверь и даже трап подвезли, но на него нельзя было ступать. А в аэропорт нас не могли пустить, так как он переполнен и вообще нет разрешения, вам разрешили только на полосе постоять и переждать туман.";