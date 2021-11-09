Россияне рассказали о происшествиях в авиарейсах

На Москву вечером 1 ноября опустился густой туман. В городе сильно ухудшилась видимость, а в трех московских аэропортах отменили и задержали более 200 рейсов. Ситуация превратилась в настоящий транспортный коллапс, потому как прилетающим в Москву из-за тумана не удавалось приземлиться. Пассажиры в соцсетях рассказывают о том, что им пришлось пережить. Оказывается, самолеты просто приземлялись, но аэропорт их не принимал. Людям приходилось часами сидеть на борту с закрытыми окнами без еды.
Подобные и другие форс-мажорные ситуации, как оказалось, случаются не редко. На популярном форуме в соцсетях россияне вспомнили, что им приходилось переживать в авиарейсах.
В частности, сильный туман и ранее становился причиной больших проблем у пассажиров:
"Несколько лет назад «улетала» из Милана в Москву, был такой же лютый туман. Должна была улететь в 11 вечера, а удалось улететь в 7 утра, и из другого аэропорта. Суть не в этом (я за безопасность, и это ок, что задержали и перенесли место вылета). Суть в том, что весь вечер и всю ночь не удавалось найти ни одного представителя компании, на связь не выходил никто, нас абсолютно ничем не кормили и не поили (в «стерильной» зоне, где мы находились, стоял один ПУСТОЙ автомат с едой). Это ужас. Детей было очень жалко, и себя тоже. Никто-никто с нами не связался, ни на какие запросы никому не отвечали".
Подобные случаи происходили и в международных рейсах:
"Однажды мы с четырехлетним на тот момент сыном не могли вылететь из Вашингтона во Франкфурт из-за погодных условий , нас держали в самолете 4 часа , не давая не пить не есть и даже в туалет сходить не разрешали";
" Летели Ларнака-Уфа. Не помню во сколько вылетели, должны были приземлиться в 4 ночи в Уфе. В итоге приземлились в Самаре часа в 3. Сначала обрадовались ой как рано, как быстро, а потом поняли. Нас держали в самолете до 12 часов, дали сухпаек, а это просто едой назвать нельзя. Воды нет, в туалет сходить было нереально, потому что за это время то ли уже таки переполнились, то ли хз, но в самолете жутко воняло мочой, а в туалете и подавно. Дети орут, голова кругом, душно, еле выпросили открыть дверь и даже трап подвезли, но на него нельзя было ступать. А в аэропорт нас не могли пустить, так как он переполнен и вообще нет разрешения, вам разрешили только на полосе постоять и переждать туман.";
"Помню свой рейс (2017 года летом) утром вылетели из Душанбе в Москву и в 23:00 нас все таки посадили в Н.Новгород 4 раза пытались сесть в Москву но из за густого тумана и урагана не получилось, 11 часов в самолёте это ужасно".
Бывали и очень странные ситуации:
"Я так застряла в Амстердаме: все погрузились в самолет, а он 5 часов катался по взлеткам и так и не вылетел. В конце капитан ВС сказал, что их рабочая смена окончена и они поехали отдыхать"
Для некоторых полет оказывался чем-то страшным:
"Я летела с 2 месячным ребенком из Америки Турецкими авиалиниями. Ручная кладь чемодан, Коляска, сумка, ребенок и 4 чемодана в багаже, нас не сажают в моем городе Уфа, мы кружим кружим, мне страшно, я думаю неужели мой ребёнок так и не узнает жизнь, но вот мы вновь набираем высоту и улетаем. Командир вышел на связь и сказал, что принял решение и садиться не будет в такую погоду, летим в Казань. Там сели и тут говорят экипажу необходим отдых 12 часов как минимум, поэтому все выгружаемся и едем в отель...";
"Нам однажды так и не объяснили, почему мы два часа кружили, сжигая топливо. Но было страшно";
"Летела первый раз одна и чуть с ума не сошла. Попали в грозу, поворачиваю голову в иллюминатор, вижу как молния бьет и кажется, что прямо в крыло. Стюардессы носятся с криками "заходим в волну, готовьтесь". И так несколько раз. Дети в салоне орут, у взрослых уже глаза на панике. Приземлившись, целовали землю.".
*Прим.ред.: орфография и пунктуация авторов сохранены.