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В США обновили правила въезда для российских туристов

Lenta.ru
3 часа назад

В США 8 ноября вступили в силу обновленные правила въезда для иностранных туристов. О них сообщается на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В США обновили правила въезда для российских туристов
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Так, при посадке на рейс в США все иностранные туристы, приезжающие по неиммиграционным визам, обязаны предоставить справку о вакцинации от COVID-19 препаратами, одобренными американским регулятором или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а также справку на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста сроком не более 72 часа до вылета.

При этом граждане России, которые либо не сделали прививку, либо вакцинировались любым российским препаратом, не смогут попасть в США.

От новых требований освобождаются несовершеннолетние и люди с медотводом от вакцинации — в этом случае они должны будут предъявить ПЦР-тест, сделанный в течение трех дней. Граждане и резиденты США смогут въехать без прививки, однако в этом случае им придется сдать анализ за 24 часа до поездки.

Ранее в ноябре российская блогерша Екатерина Новикова, проживающая в Кремниевой долине и путешествующая по США, рассказала правду об отношении местных жителей к русским. Девушка считает, что большинство жителей региона — дружелюбные и спокойные люди, которые не испытывают негатива по отношению к туристам из России.

Новости путешествий,Екатерина Новикова,ВОЗ,
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