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Власти Крыма разъяснили порядок заселения в отели для туристов

Lenta.ruиещё 5
5 часов назад

Власти Крыма разъяснили порядок въезда на полуостров и заселения в отели для туристов с 8 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.

Власти Крыма разъяснили порядок заселения в отели
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«При въезде в Крым гражданам России предъявлять справку о вакцинации или об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезде из другого субъекта РФ не нужно», — говорится в сообщении.

При этом прием и размещение в отелях, санаториях, а также пансионатах возможно только при наличии у туристов одного из трех документов на выбор: QR-код или справка о вакцинации от коронавируса, сертификат о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании или документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний, и ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа.

6 ноября в Крыму отменили требование, по которому при заселении в отелях необходимо было предъявлять результаты ПЦР-исследования. Уточняется, что тесты при заселении не потребуются только отдыхающим, имеющим справку о вакцинации от коронавируса или QR-код с портала госуслуг, подтверждающий это.

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