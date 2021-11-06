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Вакцинированным туристам в Крыму отменили тесты

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

В Крыму отменили требование, по которому при заселении в отелях необходимо было предъявлять ПЦР-тесты, следует из указа главы республики Сергея Аксенова.

Вакцинированным туристам в Крыму отменили тесты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что тесты при заселении не потребуются только туристам, имеющим справку о вакцинации от коронавируса или QR-код с портала Госуслуг, подтверждающий это.

ПЦР-тест, полученный не позднее чем за 72 часа, потребуется тем, кто не делал прививку, либо имеющим противопоказания к вакцинации. Для заселения в гостиницы в этом случае потребуется и соответствующая справка из больницы.

Новые правила станут действовать с 8 ноября.

3 ноября уже сообщалось о таком решении властей Крыма, но в тот же день эта информация была опровергнута.

Новости путешествий,Сергей Аксенов,
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