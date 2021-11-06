Локдаун по-китайски: как власти закрывают страну

В 2019 году первая вспышка коронавируса началась в китайском многомиллионном городе Ухань. Сводки новостей оттуда, с людьми, запертыми в квартирах и пытающимися получить медицинскую помощь, с умирающими в коридорах больниц от неизвестного ужасали людей по всему миру. Вирус быстро распространился по всему миру, но Китай, как оказалось, справлялся с ним умелей всех. Жесткие меры и дисциплина в КНР помогли, казалось бы, победить COVID. Но сейчас страну настиг новый локдаун. Что там происходит — в материале "Рамблера".

Китай снова захлестнули сводки о зараженных коронавирусом. В частности, новые вспышки COVID-19 возникают в провинциях Ганьсу, Хэйлунцзян и автономном районе Внутренняя Монголия. В стране выявляли до 50 новых случаев в сутки, и власти решили снова ввести локдаун и режим изоляции.

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Примерно 6 млн жителей КНР, 4 из которых находятся в городе Ланьчжоу (провинция Ганьсу) находятся в изоляции. Людей просят не выходить из дома, предъявлять коды здоровья на улице и измерять температуру.

27 октября город Хэйхэ, расположенный напротив российского Благовещенска, закрыли на карантин из-за нескольких новых случаев заражений. Власти закрыли все предприятия, развлекательные учреждения, а магазины с товарами первой необходимости действовали только при строгих мерах соблюдения безопасности.

Не функционировал общественный транспорт, а после 22 часов действовал комендантский час, а в остальное время для перемещения требовался спецпропуск.

«Моя бабушка живет в городе на северо-западе Китая, где за последнюю неделю зарегистрированы новые случаи заражения. В квартале, где находится моя бабушка, действует политика домашнего карантина. Если это не чрезвычайная ситуация, без необходимости никто не будет входить или выходить, потому что никто не хочет болеть. Когда жители выходят в город, им необходимо показать свой код здоровья и измерить температуру», — рассказал житель Китая Ли Цзюньчэн в пятницу в беседе с «Известиями».

Каждые два дня власти организовывают сдачу ПЦР-тестов для населения, а для доставки еды предусмотрен особый персонал.

«При таких мерах профилактики прошло меньше недели, новых случаев не было, жизнь людей скоро вернется в нормальное русло», — объяснил он.

3 ноября в Китае выявили новые очаги COVID-19 на северо-востоке и севере КНР. Всего в стране зафиксировали 93 новых случаев заражения.

При этом министерство торговли Китая выпустило уведомление, попросив жителей запастись товарами первой необходимости на случай чрезвычайной ситуации. После этого в китайских провинциях люди начали опустошать магазины.