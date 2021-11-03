Что творилось в самолетах во время коллапса с туманом

На Москву вечером 1 ноября опустился густой туман. В городе сильно ухудшилась видимость, а в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево отменили и задержали более 200 рейсов. Из-за сильного тумана Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области. "Рамблер" разбирался, что происходило с теми, кто попал под удар.
Ситуация превратилась в настоящий транспортный коллапс, потому как прилетающим в Москву из-за тумана не удавалось приземлиться. Рейсы перенаправлялись в ближайшие авиагавани. При этом аэропорт Нижнего Новгорода, куда направилось большинство бортов, просто не смог принять такое количество самолетов.
Пассажиры в соцсетях рассказывают о том, что им пришлось пережить. Оказывается, самолеты просто приземлялись, но аэропорт их не принимал. Людям приходилось часами сидеть на борту с закрытыми окнами без еды.
"Вылет из Краснодара в 6:50 утра. 30 минут мы кружили над Москвой. В 10 утра приземлились в аэропорт Нижнего Новгорода...
Сидим уже четыре часа, сколько еще продлится непонятно. Диспетчер аэропорта кричит, что они ничего не могут сделать, нет техники, ни выгрузить, ни загрузить. Все голодные, еды нет, благо водичка есть.
Перед нами 40 самолетов. Командир сказал, что аэропорт тупо не выходит на связь. На других бортах есть люди, которым нужна медицинская помощь", — рассказал один из пассажиров рейса Краснодар-Москва авиакомпании "Победа".
"Минводский самолет тоже с 9 утра в Новгороде без еды стоит. Никого никуда не выпускают...";
"Сегодня подруга прилетела в Нижний Новгород, говорит в аэропорту толпы людей. Сказали, что другие города отказались принимать самолёты, до каких-то городов типа Петербурга, не хватило бы топлива...".
Ситуацию прокомментировала сотрудница одной из нижегородских гостиниц, куда направили прибывших:
"Я из Нижнего Новгорода, работаю в гостинице, мы сегодня приняли и накормили почти 400 человек иногородних. Время час ночи, они на ресепшн стоят в очереди, чтобы хотя бы сполоснуться. В 3:30 у них уже транспорт в аэропорт, как я поняла...".
Пассажиры других рейсов также комментировали ситуацию в соцсетях:
"Из Тюмени в Москву летел самолёт, тоже совершили посадку в нижнем Новгороде ещё вчера.12 часов сидели в самолете без воды и еды. Потом выпустили , но до сих пор не вылетел...";
"Я вчера из Москвы летела в 8 утра, нас сначала в самолет запустили, а потом всех выгнали со словами, что рейс задержан на 2 часа, и все это при условии того, что густой туман был виден невооруженным глазом и что мы вряд ли улетим тоже было вполне ожидаемо. Так самое смешное, что нас потом выпускать не хотели из предбанника самолета потому что они нас уже зарегистрировали на рейс...";
"Я сегодня летела Москва - Ростов на Дону . В самолёте просидели 4 часа , только потом дали добро на взлет...".
Многие были возмущены произошедшим, отмечая, что это похоже на "террористический акт без захватчиков" и "какое-то издевательство над своими же гражданами":
"Ну ладно поменяли город прилета, но почему нельзя было выпустить людей, неужели еды-воды не было? Мы где вообще, посреди океана? Как нужно к своим же людям относиться".
При этом некоторые пассажиры, попавшие в эту ситуацию выразили благодарность экипажам рейсов, столкнувшихся с московским туманом:
"Вылет был в восемь утра из Москвы 2 ноября, как раз в туман, задержали рейс на два часа, просидели все это время в самолёте, летела Победой, и вот хочу сказать огромное спасибо экипажу , держал в курсе всех событий, объясняли каждый шаг, вентиляцию выключили только на первые минут 15, потом все работало, приносили воду, говорили как есть, что видимость упала , ждем прояснения, что стоим в очереди и тд. Никто не ныл и не паниковал, отработали отлично, спасибо им огромное !", рассказала москвичка в соцсетях.
Многие считают, что в форс-мажор такие ситуации оправданы и принимающий аэропорт просто не мог быть идеально подготовлен к такому количеству дополнительных рейсов.
"Наверное лучше так чем разбиться при посадке в туман, не? Посмотрите на фото из Строгино сегодня: там были забиты не только стоянки, но и рулежные дорожки самолетами, направляющимися в Москву. И не только Победы, но и АФЛ, и S7, и пр. Главное, что все живы. Есть такое понятие, как форс-мажор...", комментирует ситуацию юрист Сергей Павлов.
*Прим.ред: орфография и пунктуация авторов сохранены.