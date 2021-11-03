Что творилось в самолетах во время коллапса с туманом

"Я вчера из Москвы летела в 8 утра, нас сначала в самолет запустили, а потом всех выгнали со словами, что рейс задержан на 2 часа, и все это при условии того, что густой туман был виден невооруженным глазом и что мы вряд ли улетим тоже было вполне ожидаемо. Так самое смешное, что нас потом выпускать не хотели из предбанника самолета потому что они нас уже зарегистрировали на рейс...";