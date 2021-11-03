В Минске оценили упущенную выгоду гражданской авиации из-за санкций

Белорусские власти оценивают упущенную выгоду гражданской авиации от западных санкций примерно в $10 млн в месяц. Об этом в среду, 3 ноября, заявил глава департамента по авиации минтранса республики Артем Сикорский. "Упущенная выгода состоит из некоторых элементов. Это связано и с облетом, и с потерей рынка", - приводит его слова ТАСС. Минск намерен подать судебные иски в международный суд в связи с экономическими потерями авиаотрасли, добавил Сикорский. "Прямых санкций в отношении "Белавиа" и Национального аэропорта Минска в настоящее время нет. Вместе с тем убытки, которые связаны с необходимостью облета, а также упущенная выгода в рамках непродуманных действий наших европейских партнеров монетизируются. В соответствующее время соответствующие судебные иски будут поданы", - указал он. Чиновник также отметил, что запрет европейского агентства по безопасности на прием белорусских воздушных судов в Европе противоречит Чикагской конвенции. "Нашим перевозчикам по национальному признаку запрещено обслуживание в европейских аэропортах, а европейским компаниям рекомендовано облетать территорию Белоруссии и не использовать ее воздушное пространство", - напомнил Сикорский. Российские самолеты вместо американских По его словам, запрет на лизинг американских самолетов для авиакомпании "Белавиа" может привести к тому, что Белоруссия перейдет на использование российских самолетов. Кроме того, предпринимаются "все усилия, чтобы не допустить сокращения штата" белорусского перевозчика. "Ну не будет американских самолетов, будут российские, российско-китайские проекты, которые сейчас реализовываются", - добавил он. Сикорский считает, что "этот вопрос становится реальным, потому что мы видим, что давление не прекращается и приобретает более изощренные формы". "Это будет вызов не только Беларуси, но и всему рынку авиационного лизинга", - заявил он. Кроме того, глава департамента подтвердил риск отключения "Белаэронавигации" от европейской базы данных о воздушном движении. "В настоящее время такая проблема существует. Мы находимся в диалоге с нашими европейскими партнерами. К сожалению, они объясняют, что это политическая команда поступила и эта проблема находится в критической плоскости. Она никак не связана с вопросами нашего взаимодействия. Наверное, это самая неприятная часть, что авиацию используют для недобросовестной конкуренции, инструмент оказания давления", - подчеркнул Сикорский. Он констатировал, что продолжается "процесс удушения белорусской авиации со стороны европейских партнеров". "Белаэронавигация" находится под санкциями ЕС после инцидента с рейсом Ryanair. Предприятие, которое осуществляет диспетчерскую координацию авиаполетов над территорией Белоруссией, пытается оспорить санкции в европейском суде. Компания утверждает, что оспариваемые действия Совета ЕС "не имеют фактического обоснования", и настаивает на несоблюдении принципа соразмерности в связи с тем, что оспариваемые санкции рискуют поставить под угрозу обеспечение безопасности полетов в международной авиации. Инцидент с Ryanair и санкции 23 мая из-за ложного сообщения о минировании совершил вынужденную посадку в Национальном аэропорту Минска самолет авиакомпании Ryanair, летевший рейсом Афины - Вильнюс. Позже выяснилось, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он и его девушка, гражданка РФ Софья Сапега, были задержаны. После инцидента саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз, призвал авиакомпании ЕС отказаться от полетов над территорией Белоруссии, а Международную организацию гражданской авиации - провести расследование инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии. Более 20 стран закрыли воздушное пространство для "Белавиа". Кроме того, лидеры ЕС приняли решение ускорить введение санкций против физлиц и компаний Белоруссии. Параллельно с ЕС санкционные списки расширили США, Великобритания и Канада. В октябре официальные лица ЕС заявляли о намерении ввести санкции в отношении "Белавиа" в связи с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Литвой, Латвией и Польшей. В ЕС считают, что "Белавиа" занимается перевозкой нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые затем пытаются попасть в ЕС. В Минске эти обвинения отвергают. Единый авиарегулятор В условиях санкций Белоруссия инициирует создание в рамках Союзного государства или ЕАЭС объединенного авиарегулятора, заявил Сикорский. "Эти санкции, которые сейчас вводятся, заставляют нас задуматься над ускорением вопросов создания объединенной авиационной администрации. Это вопрос создания регулятора либо в рамках ЕАЭС, либо в рамках Союзного государства. Ведь при реализации союзных карт мы так или иначе сталкиваемся с вопросом создания такой администрации. %%%Это, безусловно, вопрос коллективного ответа на авиационный экстремизм", - рассказал он. Среди убытков, которые несет авиационная отрасль Белоруссии - выпадающие доходы за диспетчерскую координацию, которую осуществляет как раз "Белаэронавигация". Схожая проблема сейчас наблюдается еще в одной стране с нестабильной политической ситуацией – Афганистане. Сборы за пролет над территорией этого государства, которые платили авиакомпании, составляли ранее около $40 млн ежегодно. На фоне последних событий в республике многие авиакомпании поменяли маршруты своих рейсов и прекратили полеты в воздушном пространстве страны.