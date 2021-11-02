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Россияне на конях отправились из Якутии в Улан-Удэ

Lenta.ru
3 часа назад

Жители якутского села Оймякон Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев отправились на конях до Улан-Удэ. Об этом пишет SakhaDay.

Россияне на конях отправились из Якутии в Улан-Удэ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Путешественники пять дней провели в бурятском поселке Таксимо, где их тепло встретили местные жители. Дугуйдан и Неустроев во время остановок проводят в клубах встречи, на которых рассказывают о якутской культуре.

«Сегодня едем дальше, в сторону Улан-Удэ. В Таксимо мы были дней пять, отдохнули, набрались сил, изучили маршрут до Улан-Удэ», — рассказали россияне. Они поделились, что планируют посетить еще несколько районов Бурятии и Улан-Удэ.

Всадники выехали из Оймякона в начале марта, они планируют доехать до Москвы, а затем отправиться в Европу.

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