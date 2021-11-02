Россиянам раскрыли стоимость билетов в ОАЭ на Новый год

В период новогодних праздников билеты из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) можно приобрести от 18 тысяч рублей. Стоимость доступных вариантов раскрыли специалисты портала TourDom.ru.

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Самый дешевый перелет в Дубай из Москвы 27 декабря с возвращением 3 января предлагает авиакомпания «Победа» за 31 тысячу рублей. Путешествие с 30 декабря по 8 января выйдет дороже — 43 тысячи рублей (при этом за багаж придется доплатить еще 5,3 тысячи рублей). Рейс «Аэрофлота» на эти же даты обойдется в 73 тысячи рублей — и еще восемь тысяч рублей дополнительно за услугу провоза багажа.

Национальные компании в период с 30 декабря по 8 января предлагают билеты по чуть более высокой стоимости. Например, рейс Emirates обойдется в 86 тысяч рублей, Flydubai — в 89 тысяч рублей.