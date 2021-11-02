Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 71.48EUR 82.96
Войти в почту

Россиянам раскрыли стоимость билетов в ОАЭ на Новый год

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

В период новогодних праздников билеты из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) можно приобрести от 18 тысяч рублей. Стоимость доступных вариантов раскрыли специалисты портала TourDom.ru.

Россиянам раскрыли стоимость билетов в ОАЭ на Новый год
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Самый дешевый перелет в Дубай из Москвы 27 декабря с возвращением 3 января предлагает авиакомпания «Победа» за 31 тысячу рублей. Путешествие с 30 декабря по 8 января выйдет дороже — 43 тысячи рублей (при этом за багаж придется доплатить еще 5,3 тысячи рублей). Рейс «Аэрофлота» на эти же даты обойдется в 73 тысячи рублей — и еще восемь тысяч рублей дополнительно за услугу провоза багажа.

Национальные компании в период с 30 декабря по 8 января предлагают билеты по чуть более высокой стоимости. Например, рейс Emirates обойдется в 86 тысяч рублей, Flydubai — в 89 тысяч рублей.

Наиболее доступный вариант улететь в ОАЭ — отправиться в Абу-Даби. Так, стоимость билета Wizz Air Abu Dhabi из Москвы и обратно 27 декабря — 3 января составит 18 тысяч рублей. Немного дороже на даты с 29 декабря по 5 января — 25 тысяч рублей. Организовать новогоднее путешествие другими авиакомпаниями выйдет дороже. Так, рейс «Аэрофлота» с 28 декабря по 4 января обойдется в 37 тысяч рублей (с багажом 44 тысячи рублей), за перелет Etihad Airways с 30 декабря по 8 января придется заплатить 58 тысяч рублей.

Новости путешествий,Авиакомпания "Победа",Emirates,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители