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120 авиарейсов задержаны и отменены в Москве

Москва24иещё 53
11 часов назад

В Москве фиксируются отмены и задержки авиарейсов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания". По актуальным данным, всего корректировки расписания коснулись 120 вылетов самолетов. Наибольшее количество изменений произошло в аэропорту Домодедово. Там поменяли время вылета для 62 лайнеров. При этом 6 вылетов были отменены. Во Внуково известно о задержке 21 рейса. В то же время 13 самолетов там не взлетят вовсе. В свою очередь, в Шереметьево задержали 7 рейсов и 11 отменили. Ранее плотный туман накрыл Москву. Из-за необычного природного явления утром 2 ноября в столичных аэропортах задержали и отменили более 200 рейсов. Позднее в пресс-службе Росавиации сообщили, что столичные аэропорты работают в штатном режиме с учетом установившихся погодных условий.

120 авиарейсов задержаны и отменены в Москве
Фото: Москва24Москва24
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