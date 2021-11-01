Россияне на сутки застряли в аэропорту без еды

Российские туристы застряли в московском аэропорту Домодедово из-за задержки рейса в Ларнаку. Пассажиры сутки просидели без еды. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Рейс авиакомпании Red Wings был запланирован на 31 октября, но из-за технических неполадок в самолете каждый час вылет переносили.

Одна из туристок рассказала, что пассажиры не могли покинуть аэропорт. Информацию о причинах переноса рейса им не предоставляли. Все это время россияне находились в зоне вылета. На время ожидания авиакомпания не обеспечила пассажиров питанием и горячими напитками.

Вылет из Москвы в Ларнаку состоялся в понедельник, 1 ноября, в 06:20 и 06:35. Билеты на рейс купили 412 пассажиров. Их распределили на два самолета.