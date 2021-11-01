Мишустин заявил, что необходимо снизить темпы заболеваемости ковидом

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал главной задачей в настоящее время снизить темпы заболеваемости коронавирусом и выровнять нагрузку на систему здравоохранения.

"Сейчас главное - снизить темпы заболеваемости, выровнять нагрузку на нашу систему здравоохранения, чтобы все пациенты и дальше могли получать необходимую медицинскую помощь", - сказал он в понедельник на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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"Важно, чтобы во всех субъектах Российской Федерации соблюдались рекомендации санитарных врачей и граждане ответственно подходили к своему здоровью", - продолжил глава кабмина.

Средства на борьбу с ковидом

Он сообщил, что правительство выделило почти 11 млрд рублей на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом.

"Большинство граждан с ковидом проходят лечение дома. Правительство направило дополнительное финансирование на закупку для них лекарств - это почти 11 млрд рублей. За счет них нужными препаратами будут обеспечены около 2 млн человек", - сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что медикаменты пациентам с коронавирусом по решению президента РФ должны предоставляться бесплатно.

Премьер-министр отметил, что правительство также по поручению главы государства ведет ежесуточный мониторинг, чтобы было все необходимое для оказания помощи пациентам с ковидом как в амбулаторных, так и в стационарных условиях.

Также кабмин выделит более 5 млрд рублей на закупку оборудования, чтобы восполнить нехватку кислорода в больницах.

Организация вакцинации

Мишустин отметил, что вакцинация от коронавируса должна быть организована удобно и безопасно для россиян, а необходимый запас препаратов должен быть обеспечен во всех регионах.

"Весь процесс вакцинации должен быть удобным и безопасным, без столпотворений", - сказал председатель правительства.

Глава кабинета министров подчеркнул, что "важно обеспечить необходимый запас вакцин в субъектах Российской Федерации".

Мишустин напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина нарастить темпы вакцинации от коронавируса по всей стране, обеспечить возможности для повторной прививки. "Для этого организована работа прививочных пунктов так, чтобы обратиться в них можно было и сейчас, в период нерабочих дней", - обратил внимание премьер-министр.

Председатель правительства сказал, что министр здравоохранения Михаил Мурашко, его заместители, сотрудники Росздравнадзора по поручению главы государства в выходные дни побывали в регионах с наиболее напряженной ситуацией по распространению коронавируса. Он уточнил, что специалисты посетили медицинские учреждения Владимирской, Белгородской, Ивановской, Ульяновской, Нижегородской, Орловской областей, а также медорганизации в Крыму, Удмуртии, Татарстане.