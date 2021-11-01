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Вирусолог назвал возможную причину отравления россиян в Египте

Lenta.ru
1 час назад

Вирусолог, академик Российской академии наук (РАН) Виталий Зверев заявил, что возможной причиной массового отравления туристов в отеле AMC Royal Hotel в Египте могла стать ротавирусная инфекция. Такую версию он назвал в эфире РЕН ТВ.

Вирусолог назвал возможную причину отравления россиян в Египте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что ротавирус может передаваться через еду, воду и воздух, а его симптомы похожи на пищевое отравление.

«Кто у нас страдает? Те, у кого какие-то проблемы с иммунитетом. Понятно, если человек поражен ротавирусом, естественно, иммунитет страдает, потому что ротавирус бьет очень сильно по иммунной системе», — рассказал эксперт.

Ранее, 31 октября, в Египте около 30 российских туристов попали в больницы с выраженными симптомами отравления. Пострадавших госпитализировали из отеля AMC Royal Hotel в Хургаде. Специалисты взяли образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников для подготовки отчета с результатами анализов.

Гостиница была закрыта решением Минтуризма из-за наличия угрозы здоровью гостей, а также из-за несоблюдения мер по борьбе с коронавирусом.

Новости путешествий,Виталий Зверев,РАН,РЕН ТВ,
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