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Подсчитаны расходы туристов в России

Lenta.ru
2 часа назад

Министерство строительства и ЖКХ разработало проект госпрограммы «Развитие туризма», в которой подсчитаны расходы путешественников в России. Об этом сообщает «Российская газета».

Подсчитаны расходы туристов в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным Всемирной туристской организации, расходы въездного туриста в России составляют менее 900 долларов на человека, что ниже, чем в среднем по всему миру. Во Франции, Австрии, Испании эта сумма превышает 1,1 тысячи долларов. Кроме того, около 70 процентов иностранных туристов, посещающих Россию, приезжают в Москву и Санкт-Петербург.

Россияне ежегодно совершают 30-40 миллионов турпоездок за границу, тратя там до 35-40 миллиардов долларов. Порядка 60 процентов турпакетов, реализуемых российскими турфирмами, предусматривают поездки в иностранные государства. Это свидетельствует о платежеспособном спросе, который можно переориентировать на внутренний рынок, создав конкурентное предложение, сказано в документе.

Авторы проекта также считают перспективным направление делового туризма. Уточняется, что деловые туристы за сутки пребывания в России тратят около 23 тысяч рублей (сумма включает расходы на проживание, перелет и личные нужды). Таким образом, в документе предлагается разработать концепцию развития делового туризма до 2035 года.

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