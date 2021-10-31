Подсчитаны расходы туристов в России

Министерство строительства и ЖКХ разработало проект госпрограммы «Развитие туризма», в которой подсчитаны расходы путешественников в России. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным Всемирной туристской организации, расходы въездного туриста в России составляют менее 900 долларов на человека, что ниже, чем в среднем по всему миру. Во Франции, Австрии, Испании эта сумма превышает 1,1 тысячи долларов. Кроме того, около 70 процентов иностранных туристов, посещающих Россию, приезжают в Москву и Санкт-Петербург.

Россияне ежегодно совершают 30-40 миллионов турпоездок за границу, тратя там до 35-40 миллиардов долларов. Порядка 60 процентов турпакетов, реализуемых российскими турфирмами, предусматривают поездки в иностранные государства. Это свидетельствует о платежеспособном спросе, который можно переориентировать на внутренний рынок, создав конкурентное предложение, сказано в документе.