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Минздрав рекомендовал использовать вакцину "Спутник Лайт" только для ревакцинации

Газета.Ru
6 часов назад

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник Лайт» должна использоваться только для повторной вакцинации, сообщает ТАСС.

Минздрав рекомендовал использовать "Спутник Лайт" только для ревакцинации
Фото: ТАССТАСС

«В связи с тем, что штамм «дельта» идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», — сказал Мурашко.

Ранее в Минздраве сообщили, что организуют в ближайшее время поставку в регионы «Спутника Лайт». В министерстве также отметили, что в последнее время в РФ увеличилось число желающих привиться от коронавируса. Кроме того, вырос спрос на повторную вакцинацию, для которой и используется «Спутник Лайт».

По состоянию на 30 октября в России выявлено рекордное число новых случаев новой коронавирусной инфекции — 40 251 в 85 регионах, в том числе 3 326 (8,3%) без клинических проявлений. Лидерами по числу заразившихся стали Москва (7267), Санкт-Петербург (3578) и Московская область (2680). Всего к настоящему моменту коронавирусом в стране болеет 8 472 797 человек в 85 регионах.

За последние сутки в России от коронавируса умерли 1 160 человек, выздоровели — 28 909.

Новости путешествий,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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