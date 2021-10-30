Названы страны, куда россияне уедут на Новый год

Лидером по бронированию туров на Новый год оказался Египет, около 40% путешественников отдали предпочтение именно этому направлению. На втором месте расположилась Турция (на долю страны приходится около 20%), замыкают тройку лидеров Объединенные Арабские Эмираты (15%). Также в пятерку наиболее популярных стран для новогоднего отдыха вошли Мальдивы (14%) и путешествия по России.