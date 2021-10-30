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Названы страны, куда россияне уедут на Новый год

Мария Кимакович
1 час назад

Туроператоры озвучили список стран, в которые собираются отправиться жители России в новогодние праздники, сообщает РИА Новости.

Названы страны, куда россияне уедут на Новый год
Фото: DepositphotosDepositphotos

Лидером по бронированию туров на Новый год оказался Египет, около 40% путешественников отдали предпочтение именно этому направлению. На втором месте расположилась Турция (на долю страны приходится около 20%), замыкают тройку лидеров Объединенные Арабские Эмираты (15%). Также в пятерку наиболее популярных стран для новогоднего отдыха вошли Мальдивы (14%) и путешествия по России.

Среди направлений внутреннего туризма лидером оказался регион Сочи (50% всех заявок), следом за ним идет Великий Устюг (в гостях у Деда Мороза хотят побывать 13% путешественников), третье место занимает Шерегеш (12%), а замыкают пятерку популярных мест для новогоднего отдыха Кавказские Минеральные Воды (5%) и Геленджик (4%).

Читайте также о небывалом наплыве российских туристов в Египет.

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