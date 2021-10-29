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Россиянам разъяснили правила въезда в Египет с детьми

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Туроператоры объяснили россиянам требования к документам при въезде в страну с детьми младше 12 лет. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам разъяснили правила въезда в Египет с детьми
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам экспертов, в настоящее время поступает информация о том, что в Египет могут не пускать детей, вписанных в загранпаспорт родителя. Утверждается, что каждый курорт устанавливает свои правила въезда — так, при посещении Хургады отдельный документ должен быть у ребенка с пяти лет, в Шарм-эш-Шейх — с 14 лет.

Как заявили в туристической компании Anex Tour, дети младше 12 лет имеют право быть вписанными в паспорт родителей. В таком случае фотографию ребенка необходимо вклеить в документ, также на снимке должна стоять печать паспортно-визовой службы.

«Отсутствие фотографии или печати, а также написание данных вписанного ребенка от руки является основанием для отказа в пересечении границы», — уточнили в турагентстве.

Представители туроператора Tez Tour заявили, что лица старше 12-летнего возраста обязаны иметь собственный загранпаспорт для путешествия в Египет.

Также специалисты проинформировали: если турист имеет загранпаспорт нового поколения с электронным носителем на пластиковой странице, то по нему можно прилететь в Египет только одному человеку. В таком случае оформление отдельного документа для ребенка становится обязательным.

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