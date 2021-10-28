Воробьев допустил возможность введения QR-кодов в Подмосковье после 8 ноября

Власти Московской области не исключают, что после периода нерабочих дней могут быть введены QR-коды для посещения мероприятий и ресторанов. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает "Интерфакс". "Я допускаю вполне, что после 8 ноября мы должны открыть все услуги, массовые, рестораны и так далее. И с большой вероятностью это будет по QR-кодам", - сказал губернатор. В четверг, 28 октября, в Москве и Московской области начался период нерабочих дней в связи с ситуацией по COVID-19. В эти дни приостанавливается оказание услуг, требующих очного посещения граждан, в МФЦ, миграционных центрах и ЗАГСах. Будет ограничена работа ресторанов и кафе, за исключением обслуживания навынос, организаций, оказывающих бытовые услуги, физкультурно-оздоровительных комплексов, культурно-развлекательных объектов и др. Ранее Воробьев сообщал, что система здравоохранения региона работает на пределе.