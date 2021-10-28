Захарова: РФ готова налаживать диалог с Британией в той степени, в которой готов Лондон

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Москва готова заниматься налаживанием отношений с британской стороной ровно в той степени, в которой к этому будет готов Лондон. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы последовательно и неоднократно заявляли, что наша страна готова к налаживанию отношений ровно настолько, насколько к этому готова британская сторона. Основы для этого очевидны: взаимное уважение, взаимная выгода, правовая основа. Равноправие и взаимоуважение - отличная основа для развития наших двусторонних отношений, связей и взаимодействия", - отметила она.
Она добавила, что подобные высказывания российской стороны в последнее время "тонут в тех заявлениях", которые Москва вынуждена делать, "защищаясь или дезавуируя агрессивные британские нападки". Тем не менее, по ее словам, стороны успешно взаимодействуют по ряду областей, а главы государств в ходе недавнего телефонного разговора выразили удовлетворение ходом развития сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора в понедельник согласились, что Москве и Лондону нужно наладить взаимодействие по ряду направлений. Во время разговора было условлено, что по затронутым в беседе вопросам стороны будут поддерживать необходимые контакты. Кроме того, лидеры высказались в пользу сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и обсудили конфликт на Украине, ситуацию в Афганистане и вопросы климатической повестки.