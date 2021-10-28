Захарова: РФ готова налаживать диалог с Британией в той степени, в которой готов Лондон

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Москва готова заниматься налаживанием отношений с британской стороной ровно в той степени, в которой к этому будет готов Лондон. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы последовательно и неоднократно заявляли, что наша страна готова к налаживанию отношений ровно настолько, насколько к этому готова британская сторона. Основы для этого очевидны: взаимное уважение, взаимная выгода, правовая основа. Равноправие и взаимоуважение - отличная основа для развития наших двусторонних отношений, связей и взаимодействия", - отметила она.

Она добавила, что подобные высказывания российской стороны в последнее время "тонут в тех заявлениях", которые Москва вынуждена делать, "защищаясь или дезавуируя агрессивные британские нападки". Тем не менее, по ее словам, стороны успешно взаимодействуют по ряду областей, а главы государств в ходе недавнего телефонного разговора выразили удовлетворение ходом развития сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.