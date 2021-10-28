Сбер предоставляет лучшее премиальное обслуживание

СберБанк стал победителем сразу в двух номинациях Frank Premium Banking Award 2021, определившей финансовых лидеров России в сегменте премиальных клиентов. Премия присуждена по итогам исследования, проведенного аналитической и консалтинговой компанией Frank RG.

«СберПервый» первенствовал с лучшей программой обслуживания клиентов top-affluent c капиталом от 15 млн рублей. Награды вручались в девяти категориях. Оценка в номинации "Лучшая программа для клиентов сегмента top-affluent" проводилась по различным параметрам, объединенным в восемь групп: сервис офлайн и онлайн, надежность, переводы, размещение средств, небанковские привилегии, дебетовые карты, кредитные карты и кредиты.

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Эксперты Frank RG оценили широкую сеть офисов СберПервого, развитое онлайн-обслуживание, удобство переводов и сервисов. Клиентам СберПервого доступны удобные и функциональные дистанционные каналы обслуживания, в первую очередь мобильный банк, а также крупные переводы онлайн.

СберПервый является лидером премиального обслуживания в России и имеет самую широкую в стране сеть из 150 офисов. По итогам III квартала 2021 г. число клиентов СберПервого превысило 98,5 тыс. человек. Совокупный портфель под его управлением достиг 3,3 трлн. рублей, портфель инвестиций – 1,5 трлн. рублей.

Команда СберПервого создала и уникальные интеллектуальные каналы коммуникации для продвижения банковских продуктов. В 2021 г. запущен новый сезон «Цифрового сада» — первого в стране проекта об эстетике потребления материальной культуры. Также на телеканале РБК выходит наше совместное шоу F1rst Talk об инвестициях.

За лучшее вовлечение клиентов в продукты банка Frank RG отмечен «СберПремьер». Оценка в номинации «Лучшее вовлечение клиентов в продукты банка» отражает эффективность продаж продуктов.

СберПремьер на сегодня самая широкая сеть премиального обслуживания в России, присутствующая в 227 городах с 629 офисами. По итогам III квартала, в СберПремьер обслуживается более 2,2 млн. клиентов.

СберПремьер предлагает клиентам услуги персонального менеджера, обслуживание без очереди в удобное время и круглосуточную выделенную линию поддержки. Для владельцев пакета услуг действуют особые привилегии: премиальные карты, доступ в бизнес-залы аэропортов, повышенные ставки по вкладам, а также страховые и медицинские решения для всей семьи. Клиенты СберПремьер также имеют доступ к широкой линейке страховых и инвестиционных продуктов.

Команда СберПремьер в этом году запустила новый сезон просветительского проекта «Новый взгляд 2.0». В нём эксперты из разных сфер рассказывают, как трансформировался мир за последний год — на уровне повседневной жизни и глобальных трендов. Героем премьерного выпуска стала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Справка:

Frank RG — российское аналитическое агентство, специализирующееся на исследованиях рынка финансовых услуг и аффилированных с ним сегментов.