Путешественник раскрыл альтернативный способ хранения документов

Заядлый путешественник раскрыл альтернативный способ хранить документы во время поездок. Об этом пишет портал «Турпром» со ссылкой на соответствующий тред на Reddit.

Пользователь сайта посоветовал туристам оцифровать все необходимые для путешествия идентификационные документы, билеты, страховку, справки о вакцинации от COVID-19 или результаты тестов и загрузить на мобильный телефон или в «облако».

«Хранение копии вашего паспорта и удостоверения личности в "облаке" очень полезно, в случае, если вас ограбят или вы потеряете оригинал документов. Гораздо проще заменить утраченное копиями, представив их в посольство», — пояснил он.

Блогер отметил, что наличие цифровых вариантов документов может выручить туристов в непредвиденных обстоятельствах, а также поможет сэкономить время и нервы. «DropBox, iCloud, Google Drive и OneDrive — популярные "облачные" сервисы хранения данных. Все они предлагают базовый объем хранилища бесплатно», — рассказал юзер.