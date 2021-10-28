Названы самые стойкие перед глобальными потрясениями города

Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токио и Лос-Анджелес смогли лучше остальных продемонстрировать свою стойкость перед глобальными потрясениями, включая пандемию COVID-19. Об этом свидетельствует рейтинг глобальных городов (Global Cities Index), подготовленный консалтинговой компанией Kearney.

Аналитики проанализировали, как на городах отразилась пандемия, связанная с ней изоляция, а также дальнейший процесс восстановления и адаптации к новым условиям. Эксперты смогли назвать самых стойких, оценив города по нескольким критериям: деловая активность, человеческий капитал, обмен информацией, культурный опыт и политическая активность.

Первые четыре лидера возглавляли список и в 2020 году. Лос-Анджелес в 2021-м поднялся на две строчки. Топ-10 списка замкнули Пекин, Гонконг, Чикаго, Сингапур, Шанхай. Ниже расположились Сан-Франциско, Мельбурн, Берлин, Вашингтон и Сидней. Брюссель и Сеул заняли 16-ую и 17-ую позиции соответственно. Топ-30 замкнули Барселона, Монреаль и Цюрих.

Наиболее заметную динамику относительно рейтинга 2020 года продемонстрировал турецкий Стамбул, который с 34 места поднялся на 27 позицию. Свое положение улучшил и Мельбурн — австралийский город в 2021-м превзошел свое прошлогоднее значение на шесть строчек.

Москва заняла в рейтинге 18 место, поднявшись за год на две позиции. По данным ТАСС, власти столицы положительно оценили результат. Заммэра Москвы Владимир Ефимов связал динамику с постоянной работой по улучшению инфраструктуры и привлечению инвестиций.