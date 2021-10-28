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Операторы запустили вакцинные туры в Грецию

Стелла Шмель
1 час назад

Россияне смогут привиться иностранными вакцинами от коронавируса теперь и в Греции. Туроператор "Русский экспресс" начал организацию туров в Салоники. Об этом сообщает Tourdom.

Операторы запустили вакцинные туры в Грецию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Привиться можно одной из признанных ВОЗ вакциной: однокомпонентной Johnson & Johnson или двухфазной – BioNTech/Pfizer и Moderna. В данном случае приехать придется повторно, потому что между вакцинациями должно пройти время.

Уже были ранее организованы аналогичные туры в Сербию и Хорватию. Поездка в Грецию в данном случае выйдет несколько дороже, но все туристы получат грин-пасс, который дает возможность свободно путешествовать по Европе.

Как отметили в "Русском экспрессе", спрос на вакцинные туры присутствует, а каждый день оформляется порядка 60 человек.

Вакцинные туры за границу уже существуют некоторое время, но предлагают их туроператоры нечасто. Одной из причин предположительно может быть то, что туристам не всегда понятно, зачем покупать тур. Путешественники уверены, что могут забронировать все самостоятельно и выиграть при этом в деньгах.

Тем временем, глава Ростуризма Зарина Догузова анонсировала запуск вакцинных туров для иностранных туристов. По ее словам, их могут запустить до конца текущего года.

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