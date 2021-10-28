Операторы запустили вакцинные туры в Грецию

Россияне смогут привиться иностранными вакцинами от коронавируса теперь и в Греции. Туроператор "Русский экспресс" начал организацию туров в Салоники. Об этом сообщает Tourdom.

Привиться можно одной из признанных ВОЗ вакциной: однокомпонентной Johnson & Johnson или двухфазной – BioNTech/Pfizer и Moderna. В данном случае приехать придется повторно, потому что между вакцинациями должно пройти время.

Уже были ранее организованы аналогичные туры в Сербию и Хорватию. Поездка в Грецию в данном случае выйдет несколько дороже, но все туристы получат грин-пасс, который дает возможность свободно путешествовать по Европе.

Как отметили в "Русском экспрессе", спрос на вакцинные туры присутствует, а каждый день оформляется порядка 60 человек.