Россияне нашли альтернативу отдыху в Турции и Египте

Российские туристы массово устремились на курорты Кипра в межсезонье — спрос на ноябрьские праздники по направлению увеличился на 20-25 процентов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Таким образом, направление составило конкуренцию популярным среди россиян курортам Турции и Египта. Туроператоры отмечают, что найти свободные номера в отелях в период нерабочей недели маловероятно — по их словам, остались единичные места на перелет.

Сообщается, что спрос на Кипр был стабильным и до объявления нерабочих дней, конец октября — начало ноября считается бархатным сезоном. При этом турпоток осенью оказался выше, чем в летний период на 5-7 процентов.

Более того, по оценкам кипрских туристических властей, количество российских путешественников, которые побывали в республике с начала апреля (за неполные семь месяцев), приближается к показателям доковидного объема. Всего по итогам 2021 года Кипр посетят более 500 тысяч граждан России.