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Россияне нашли альтернативу отдыху в Турции и Египте

Lenta.ru
2 часа назад

Российские туристы массово устремились на курорты Кипра в межсезонье — спрос на ноябрьские праздники по направлению увеличился на 20-25 процентов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россияне нашли альтернативу отдыху в Турции и Египте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Таким образом, направление составило конкуренцию популярным среди россиян курортам Турции и Египта. Туроператоры отмечают, что найти свободные номера в отелях в период нерабочей недели маловероятно — по их словам, остались единичные места на перелет.

Сообщается, что спрос на Кипр был стабильным и до объявления нерабочих дней, конец октября — начало ноября считается бархатным сезоном. При этом турпоток осенью оказался выше, чем в летний период на 5-7 процентов.

Более того, по оценкам кипрских туристических властей, количество российских путешественников, которые побывали в республике с начала апреля (за неполные семь месяцев), приближается к показателям доковидного объема. Всего по итогам 2021 года Кипр посетят более 500 тысяч граждан России.

Ранее в октябре эксперты туристической отрасли отметили резкий рост цен на любимые курорты россиян в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Таким образом стало известно, что стоимость ряда зарубежных туров повысилась на 100 процентов.

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