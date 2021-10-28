Что происходит на заброшенном острове, где жила Тифозная Мэри

Один из самых известных необитаемых островов расположен в самом центре Нью-Йорка, недалеко от престижного района Манхэттен. Норт-Бразер находится посреди пролива Ист-Ривер и от материка его отделяет всего 350 метров. Однако он необитаем и закрыт для посещения. О том, почему посреди цивилизации расположился необитаемый клочок земли — в материале "Рамблера".

Фото: RoySmith/CC BY-SA 4.0 RoySmith/CC BY-SA 4.0

Тифозная Мэри

Видео дня

Дурную славу Норт-Бразер получил из-за эпидемии оспы. В 1885 году на острове построили больницу, где изолировали всех больных, чтобы они не распространяли заразу в городе. Самым известным пациентом клиники была Тифозная Мэри. Девушка по имени Мэри Маллон работала кухаркой в США и являлась первым в истории бессимптомным носителем брюшного тифа.

Она переходила из семьи в семью и заражала людей. По приблизительным подсчетам, ее жертвами стали около 50 человек. Когда ее поймали, девушка отрицала свою причастность и не верила в болезнь, а потом и вовсе заявила, что "не понимает смысла в мытье рук". Она дважды сидела на насильном карантине, на который ее посадило государство. Сначала она лежала в одной клинике, но ее отпустили спустя два года и 11 месяцев. Тогда лечащий врач Мэри пришел к выводу, что она не будет опасна для людей, если не будет заниматься работой с едой и будет соблюдать некоторые правила.

Wikimedia Commons

Мэри несколько лет работала прачкой и занималась другой работой по дому, но заработок кухарки был выше, поэтому Мэри решила вновь пойти работать с едой. Из-за того, что она ослушалась запрета, ее посадили на пожизненный карантин в Норт-Бразер. На острове она провела последние 20 лет своей жизни. О ее втором карантине известно мало. Она работала санитаркой и один раз в день могла выезжать на материковую часть города. Позднее она устроилась лаборанткой при клинике. Мэри умерла от пневмонии в возрасте 69 лет, а случай с ее карантином оспаривается до сих пор.

Жилье для ветеранов

После окончания Второй мировой войны правительство США начало раздавать ветеранам жилье, которое было очень трудно достать. Так как остров Норт-Бразерс был свободен, власти решили поселить ветеранов туда.

На протяжении нескольких лет этот остров был населен теми, кто участвовал в боевых действиях, но потом в Нью-Йорке для них построили новые дома. И еще до начала 50-х годов остров начал пустеть вновь.

Клиника для реабилитации

В 1950-х годах свободную землю решили занять чем-нибудь еще и на острове открылась реабилитационная клиника для людей, употребляющих запрещенные вещества. Вскоре клиника получила дурную славу. Во-первых, пациенты говорили, что во время реабилитации их зависимость только прогрессировала. Во-вторых, они жаловались, что их удерживают против воли. И решающим фактором закрытия клиники стали случаи коррупции среди персонала. Людям давали деньги за то, чтобы они изолировали неугодных людей, которые даже не употребляли запрещенные вещества. В 1963 году клинику закрыли.

Норт-Бразер сейчас

Некоторое время на острове функционировал маяк, но его быстро перестали использовать. Со времен закрытия клиники остров так и остался необитаем. Он закрыт для посещения гражданами, так как там до сих пор остались полуразрушенные постройки после существования клиники. Первое время он подвергался набегам мародеров, из-за чего теперь его посещение карается законом.