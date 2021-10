Россияне придумали необычный способ прорваться в Европу

Агенты по недвижимости фиксируют большое количество заявок от граждан России. Директор компании In and Out Энсио Пулккинен рассказал, что число запросов по жилью в Финляндии начало расти примерно с лета. По его словам, популярностью среди россиян пользуются дешевые квартиры и небольшие домики не в центре города. Средняя стоимость такой недвижимости — 20-30 тысяч евро. При этом риелтор отметил, что самих сделок пока немного, однако некоторое оживление на фоне пандемийного года заметно. Другие агентства, по его словам, отмечают схожую динамику.