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Самолет Каир – Москва подал сигнал тревоги после взлета

Москва24иещё 20
2 часа назад

Пассажирский самолет, выполняющий рейс Каир – Москва подал сигнал тревоги после взлета и возвращается в аэропорт вылета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах. "Самолет Airbus A220 рейса Каир – Москва подал сигнал тревоги после вылета, он возвращается в аэропорт", – сказал собеседник агентства. Согласно данным из открытых источников, сигнал тревоги был подан примерно через 30 минут после взлета над Средиземным морем. На данный момент самолет снижается для осуществления посадки . Ранее пассажирский самолет Sukhoi Superjet, выполняющий рейс Москва – Белгород, подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт Шереметьево. Сообщалось, что у лайнера сработал датчик неисправности системы управления.

Самолет Каир – Москва подал сигнал тревоги после взлета
Фото: Москва24Москва24
Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,
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