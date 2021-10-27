Самолет Каир – Москва подал сигнал тревоги после взлета

Пассажирский самолет, выполняющий рейс Каир – Москва подал сигнал тревоги после взлета и возвращается в аэропорт вылета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах. "Самолет Airbus A220 рейса Каир – Москва подал сигнал тревоги после вылета, он возвращается в аэропорт", – сказал собеседник агентства. Согласно данным из открытых источников, сигнал тревоги был подан примерно через 30 минут после взлета над Средиземным морем. На данный момент самолет снижается для осуществления посадки . Ранее пассажирский самолет Sukhoi Superjet, выполняющий рейс Москва – Белгород, подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт Шереметьево. Сообщалось, что у лайнера сработал датчик неисправности системы управления.