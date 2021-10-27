Россиянам назвали альтернативные способы получить визу в США

Российские туристы, планирующие поездку в США, могут подать заявление на визу в Казахстане или Таиланде. Альтернативные способы получения въездного документа назвали в TourDom.

Так, эксперты порекомендовали отечественным путешественникам обратить внимание, что в ряде близких к России государств, таких как Чехия, Литва, Латвия, Польша, Армения и Азербайджан, выдача американских туристических виз в настоящее время приостановлена.

Кроме того, специалисты отметили, что несмотря на возможность въезда россиян в Финляндию, Эстонию или Грузию, подать там заявление на въездной документ отечественные туристы также не смогут, поскольку представительства США в этих странах предоставляют услуги только резидентам указанных государств.

По словам специалистов, одним из самых доступных направлений, куда можно поехать для получения визы, является Казахстан: въезд с туристической целью туда разрешен, авиасообщение восстановлено, а консульство возобновило оказание всех визовых услуг. Однако желающим воспользоваться этим вариантом придется столкнуться с большими очередями: время ближайшей записи в консульство в Нур-Султане на официальном сайте — август 2022 года.

«Еще более сложным, затратным и, вероятно, не менее длительным будет оформление визы в консульстве США в Таиланде»,

— заявили специалисты и добавили, что Оман и Маврикий также доступны россиянам для подачи заявлений на въездные документы в США, однако приоритет в посещении консульств отдается жителям этих стран.