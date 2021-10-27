Ростуризм призвал россиян к осторожности в путешествиях

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о важности соблюдения мер по профилактике коронавируса при планировании путешествий. Об этом сообщает ТАСС.

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Так, руководитель ведомства призвала россиян сдавать ПЦР-тесты перед поездками и приобретать медицинскую страховку, которая покроет лечение в случае заражения COVID-19. Кроме того, Догузова напомнила о необходимости соблюдать социальную дистанцию, носить средства защиты, а также избегать большого скопления людей.

«Сегодня, в текущей ситуации, наша ключевая задача — обеспечить безопасность людей. И с учетом предстоящих нерабочих дней мы настоятельно рекомендуем и просим туристов соблюдать во время поездок все меры предосторожности»,

— подчеркнула она.

Также Догузова посоветовала внимательно следить за текущей ситуацией с коронавирусом и введением новых ограничений в регионах.