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Ростуризм призвал россиян к осторожности в путешествиях

Lenta.ru
2 часа назад

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о важности соблюдения мер по профилактике коронавируса при планировании путешествий. Об этом сообщает ТАСС.

Ростуризм призвал россиян к осторожности в путешествиях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, руководитель ведомства призвала россиян сдавать ПЦР-тесты перед поездками и приобретать медицинскую страховку, которая покроет лечение в случае заражения COVID-19. Кроме того, Догузова напомнила о необходимости соблюдать социальную дистанцию, носить средства защиты, а также избегать большого скопления людей.

«Сегодня, в текущей ситуации, наша ключевая задача — обеспечить безопасность людей. И с учетом предстоящих нерабочих дней мы настоятельно рекомендуем и просим туристов соблюдать во время поездок все меры предосторожности»,

— подчеркнула она.

Также Догузова посоветовала внимательно следить за текущей ситуацией с коронавирусом и введением новых ограничений в регионах.

Помимо прочего, глава Ростуризма обратилась к отельерам — она призвала владельцев гостиниц соблюдать правила безопасности, установленные Роспотребнадзором.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,Роспотребнадзор,
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