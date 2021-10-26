Названы возможные сроки открытия Финляндии для россиян

Открытие Финляндии для туристов, в том числе российских, ожидается в 2022 году. Возможные сроки назвали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам представителей туристического бизнеса, финская граница останется закрытой до конца 2021 года из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в России. «В Финляндию пустят обладателей ВНЖ, недвижимости, а также привитых иностранными вакцинами. (...) Вряд ли финны захотят так рисковать общественным здоровьем, чтобы принимать туристов из РФ», — заявили они.

Уточняется, что в настоящее время въехать в республику могут только родственники граждан Финляндии, владельцы недвижимости, сезонные рабочие и другие отдельные категории граждан. При этом с 1 октября консульства страны возобновили выдачу виз бизнес-путешественникам из России, а также обладателям многократных финских шенгенских виз сроком не менее двух лет.