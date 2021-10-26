Турецкий суд освободил из-под стражи обвиняемых в поджоге леса россиян

Суд в Анталье принял решение освободить из-под ареста семерых россиян, которые были арестованы по обвинению в поджоге леса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова. По его словам, суд удовлетворил жалобу адвокатов семерых граждан РФ и избрал им меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. При этом Мельников не указал, какая именно мера пресечения была избрана. Ранее стало известно, что семи российским туристам, которых арестовали в Анталье по подозрению в поджоге леса, грозит от двух до семи лет тюрьмы. До этого в генконсульстве России агентству сообщили, что семь российских туристов задержали по подозрению в поджоге леса, когда они проходили по маршруту "Ликийская тропа" в окрестностях Антальи.