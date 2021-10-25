4 болезни, от которых страдают стюардессы

Бортпроводницы путешествуют по всему миру, знакомятся с интересными людьми и получают хорошие деньги — это плюсы профессии. Минусы — то, какие риски для здоровья несет работа на борту.

Депрессия и бессонница

Исследования показали, что утомляемость и сбой циркадных ритмов — серьезная проблема для бортпроводников. Институт FAHS обнаружил, что среди членов экипажа распространены неблагоприятные последствия недостатка сна — беспокойство, депрессия и злоупотребление алкоголем. Бортпроводницы часто жалуются, что на борту часто не понимают, какой сегодня день и час.

Сухой дерматит

На борту сухой воздух: среднее значение влажности — примерно 20% при норме в 50%. Пассажиры уже через пару часов чувствуют, как стягивается и шелушится кожа. Что говорить о стюардессах, которые летают по десять часов подряд. Увы, никакой крем тут не поможет.

Варикоз и тромбоз

Проблемы с венами на ногах — постоянная беда тех, кто часто летает. «Рамблер» писал ранее о «тромбозе путешественника» — это состояние, при котором сгусток крови перекрывает кровеносный сосуд. Пониженное давление на борту провоцирует сгущение крови, что ведет к тромбозу.

Усугубляет ситуацию то, что бортпроводницы ходят на борту преимущественно в каблуках. Неравномерное распределение нагрузки на ноги и сосуды — причина, по которой даже молодые стюардессы страдают от варикоза.

Онкологические заболевания

Согласно исследованию Гарвардского института общественного здравоохранения имени Т. Х. Чан, у бортпроводников по сравнению со среднестатистическим человеком чаще встречается рак груди, шейки матки, желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы.

Причина — доза облучения солнечной и космической радиацией. Национальный совет по радиационной защите и измерениям США подсчитал, что члены экипажа имеют самую большую среднегодовую дозу облучения среди всех работников страны — 3, 07 мЗв.