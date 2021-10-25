Жители острова Пасхи проголосовали против возвращения туристов

Жители чилийского острова Пасхи проголосовали против открытия границ для туристов. Остров уже более полутора лет закрыт из-за санитарных ограничений, вызванных пандемией COVID-19, сообщает агентство France-Presse.

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Расположенный в Тихом океане остров Пасхи является самым удаленным населенным островом в мире – от континентального побережья Чили он удален на 3514 километров, а от ближайшего населенного острова Питкэрн на 2075 километров.

В воскресенье жители острова голосовали за открытие границ для туристов с января 2022 года. Против этого проголосовали 649 человека, за – лишь 320, а три бюллетеня были признаны недействительными.

Всего в голосовании приняли участие лишь 972 человека, что менее чем 20% населения острова.

При этом итоги референдума не носят обязывающего характера – окончательное решение останется за властями чилийского Минздрава и властями региона Вальпараисо.