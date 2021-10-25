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Врач спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России

Lenta.ru
2 часа назад

Врач спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Россия достигнет пика заболеваемости коронавирусом в начале ноября, когда ежедневный прирост составит около 40 тысяч человек, спрогнозировал в разговоре с «Лентой.ру» врач-иммунолог Николай Крючков. Он добавил, что халатное отношение граждан к соблюдению противоэпидемических мер может замедлить выход на плато.

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Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов заявил, что в России еще не достигнут пик четвертой волны коронавируса. По его словам, распространение инфекции по стране зависит от уровня вакцинации и соблюдения ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом.

Положительное сальдо

Крючков напомнил, что одним из самых значимых факторов в преодолении эпидемии являются действия самих граждан, соблюдение ими мер индивидуальной профилактики. Но с учетом того, что почти все туры в жаркие страны на период нерабочих дней уже раскуплены, говорить об особенной осознанности, по его словам, не приходится.

«Я думаю, что волна коронавируса пойдет на спад, когда мы дорастем до цифры в 40 тысяч заболевших в день, — считает Крючков. — Полагаю, это должно произойти где-то в начале ноября. Но темпы снижения будут зависеть от мероприятий, проводимых властями: если локдаун продлится минимум две недели, если будут внимательно следить за соблюдением всех антиковидных мер, то снижение окажется явным. Если нет — медленным и плавным».

Чтобы ускорить прохождение пика заболеваемости, по мнению врача, следует прибегнуть к мерам, ограничивающим возможности путешествий россиян, поскольку в противном случае пандемия может продлиться гораздо дольше.

«Во-первых, следует уменьшить количество рейсов по самым популярным направлениям. Мы ведь их прекрасно знаем: это Турция, Египет, именно туда сейчас раскуплены все туры. Во-вторых, необходимо регулирование внутри страны на уровне бронирования отелей: нужно уменьшить номерной фонд, который можно сдавать одновременно. Впрочем, даже если этого не сделать, сальдо после нерабочих дней будет положительным. Вопрос только в том, значительным или едва заметным. Конечно, в наших интересах было бы сделать его как можно более существенным путем внутреннего регулирования», — заметил медик.

Крючков добавил, что, судя по всему, подобные меры не входят в планы российских властей, поскольку поток туристов в ноябрьские нерабочие дни — важный доход для туротрасли в кризисный период.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что новая волна пандемии COVID-19 станет для россиян самой тяжелой. По его словам, ситуация стабилизируется только к середине декабря.

Новости путешествий,Евгений Тимаков,Николай Крючков,Владимир Чуланов,Минздрав РФ,Lenta.ru,
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