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Финская журналистка назвала самый русский город

Кристина Уколова
2 часа назад

Анна-Лена Лорен в своей статье для Dagens Nyheter заявила, что считает Санкт-Петербург самым русским городом. Об этом сообщает РИА Новости.

Финская журналистка назвала самый русский город
Фото: PixabayPixabay

«Петербург — это русский город, возможно, в чем-то даже более русский, чем Москва, более явственный, чем остальные, плод российской имперской логики. Из-за идеи фикс одного-единственного человека возвели город на болоте, чтобы обеспечить России окно на Запад и в то же время раз и навсегда пресечь все шведские претензии на Финский залив», — объяснила свою позицию журналистка.

Также Лорен сравнила императорскую Россию и Австро-Венгрию.

«Отсутствие интереса старой российской и Австро-венгерской империй к национальному государству, единой религии и конформизму приводит меня в полный восторг. Мне нравится их рассеянный взгляд на идентичность, их принятие беспорядка. Ведь требуется некоторый беспорядок, чтобы мультикультурность работала так, как это задумано».

Также журналистка поделилась своим отношением к сетевой дискуссии россиян о том, кто может претендовать на звание настоящего петербуржца.

«Петербуржец — это тот, кто родился в этом городе. Ты петербуржец, если твои бабушка с дедушкой пережили блокаду. Петербуржец, если семья приехала в город до революции. Есть разница между ленинградцем и петербуржцем. Нет никакой разницы между ленинградцем и петербуржцем. Я читаю этот тред, совершенно очарованная. Тот факт, что меня саму участники дискуссии ни за что не признали бы петербурженкой, ничуть меня не задевает. Мне не обязательно называться петербурженкой, чтобы любить этот город, к которому у меня особое отношение, как и к Стокгольму».

При этом Анна-Лена отметила, что этот вопрос типичен для 2021 года, «когда люди очень мобильны, но взгляды их стали более провинциальными. В то же время хотеть знать, кто ты есть — это очень по-человечески».

Между тем Москва получила звание лучшего туристического города в Европе.

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