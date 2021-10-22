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Куда сейчас можно улететь из России

Диана Товсепова
3 часа назад

Пандемия полностью изменила привычный туристический бизнес и принципы авиасообщения по всему миру. Новости о закрытии или открытии направлений поступают каждый день. "Рамблер" разбирался, куда можно улететь из России сейчас.

Куда сейчас можно улететь из России
Фото: depositphotosdepositphotos

Ближний путь

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Одной из самых комфортных стран для посещения сейчас стала Беларусь. В страну пускают россиян с любой вакциной или ПЦР-тестом. Прямые рейсы есть. Такие же условия с Молдовой.

Прямыми рейсами можно улететь в Армению и Азербайджан. В Армению пустят с ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации, а в Азербайджан только при наличии и того, и другого.

Прямые рейсы и похожие правила въезда также действуют в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

На курорты

Турция для россиян открыта при наличии ПЦР-теста. Визы и карантин не нужны. То же самое с Египтом. Правда там виза оформляется по прибытию.

Кипр также благосклонен к россиянам и даже принимает российские сертификаты о вакцинации и справки о перенесенном ковиде. Можно въехать стандартно, с ПЦР-тестом, но прибытии нужно будет сдать еще один. А по истечении недели нужно будет сдавать их каждые три дня, чтобы была возможность посещать общественные места. Шенгенская виза для Кипра не нужна, оформляется бесплатная электронная национальная виза.

Песчаный берег Мальдив, кажется, никогда раньше не видел столько российских туристов. Здесь у путешественников требуют только ПЦР-тесты.

И даже Европа

Австрия пускает туристов с открытым шенгеном и ПЦР-тестом, но требует соблюдения обязательного карантина сроком в пять дней. По истечению этого срока можно снова сдать тест и "выйти на свободу".

Кроме того без проблем можно улететь в Венгрию, если предоставить сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или справку переболевшего (есть на "Госуслугах").

Греция тоже благосклонна к российским туристам. Потребуются те же документы и шенгенская виза. На границе могут выборочно отправить на еще один тест на COVID-19.

Россиянам можно улететь и в Хорватию. Для поездки нужны и ПЦР-тест не старше 72 часов, и сертификат о вакцинации (из российских вакцин признан только «Спутник V»). На границе могут спросить подтверждение о брони жилья.

Можно прилететь и в Болгарию, и в Черногорию. Сюда пускают с ПЦР-тестом — тест желательно сделать в любом случае.

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