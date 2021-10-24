Названы бюджетные направления для отдыха по России на Новый год

Россиянам перечислили бюджетные направления для отдыха в российских городах в период с 30 декабря по 9 января. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

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Как указали эксперты, жителям столицы выгоднее всего поехать отмечать Новый год в Санкт-Петербург (стоимость авиабилетов от 1250 рублей), Сочи (от 1300 рублей) и Казань (от 1500 рублей). Желающим провести новогодние каникулы во Владикавказе придется заплатить за авиабилеты от 1900 рублей, а отправиться на праздники в Уфу, Ставрополь или Ульяновск — от 2000 рублей. Билеты до Калининграда или Петрозаводска обойдутся минимум в 2100 рублей. В число наиболее выходных направлений для москвичей также попали Краснодар и Минеральные Воды (от 2200 рублей), Оренбург (от 2400 рублей), Пермь (от 2500 рублей), Махачкала и Астрахань (от 2600 рублей).

При этом жителям Санкт-Петербурга выгоднее всего полететь на новогодние праздники в Москву: билет до столицы обойдется всего в 1250 рублей. За 2500 рублей Северной столицы смогут улететь в Брянск, а за билеты до Сочи или Калининграда придется заплатить от 3300 рублей. Чуть дороже обойдется перелет в Нижний Новгород (от 3450 рублей), Казань и Тюмень (от 3500 рублей).