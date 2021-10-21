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Десятки стюардесс разделись в центре города в знак протеста

Lenta.ru
1 час назад

Десятки бывших стюардесс авиакомпании Alitalia разделись до нижнего белья в центре Рима во время акции протеста против массовых увольнений, которые последовали за банкротством перевозчика. Об этом пишет Daily Mail.

Десятки стюардесс разделись в центре города в знак протеста
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

В среду, 20 октября, около 50 бывших сотрудниц авиакомпании Alitalia приняли участие в организованной безмолвной акции в центре Рима. Выстроившись рядами на городской площади Капитолия на одноименном холме, девушки вначале положили свои сумки на землю, а затем одновременно сняли пальто, униформу и туфли на каблуке.

В знак протеста против массовых увольнений стюардессы стояли босиком в нижнем белье молча несколько минут. Затем они собрали свои вещи и хором закричали: «Мы — Alitalia!».

Сообщается, что авиакомпания ITA (Italia Trasporto Aereo), которая заняла место обанкротившейся Alitalia, нанимает на работу менее трех из десяти тысяч сотрудников бывшего национального перевозчика. Официальные представители профсоюзов отмечают, что те, кого взяли на работу в ITA, будут получать значительно меньшую зарплату. Руководители объединения также требуют от правительства продлить пособия по безработице на срок до пяти лет.

Ранее в октябре крупнейший национальный перевозчик Alitalia выполнил последний рейс АZ1586 из Кальяри в Рим. Итальянская авиакомпания не смогла справиться с последствиями коронавирусных ограничений и закрытием границ. С 1999 года компания работала в убыток. В 2017 году она перешла под внешнее управление, но ей так и не смогли найти инвестора.

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