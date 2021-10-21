Россиянам разъяснили новые правила въезда в Индию

Российским путешественникам разъяснили, что потребуется для въезда в Индию. О новых правилах сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на декрет, представленный Министерством здравоохранения страны.

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Согласно документу от 20 октября, туристы, отправляющиеся в республику, должны зарегистрироваться на портале Air Suvidha и загрузить туда ПЦР-тест на COVID-19, который был сделан за 72 часа до поездки. При этом указано, что заявитель обязан подтвердить (поставить согласие в соответствующей графе), что загружаемая им справка подлинна. В случае выявления подделки документа путешественник будет привлечен к уголовной ответственности.

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Уточняется, что на борт самолета не будут допускаться пассажиры, не заполнившие заранее форму самостоятельной декларации и не загрузившие результаты ПЦР-исследования. Кроме того, в посадке может быть отказано отдыхающим, у которых имеются симптомы заболевания.

По прибытии туристы должны будут пройти процедуру термометрии и предоставить медицинскому персоналу аэропорта заполненную онлайн-форму самодекларации, для чего пассажирам рекомендуется скачать мобильное приложение Aarogya Setu.

Далее вступают в силу другие правила: если путешественник прибывает из страны, с которой Индия имеет договоренности относительно взаимного принятия одобренных ВОЗ препаратами против коронавируса (страны категории A), то прошедшие полный курс вакцинации отдыхающие могут покинуть здание аэровокзала без соблюдения режима самоизоляции. Непривитые или частично привитые туристы должны сдать тест на коронавирус и в течение семи дней находиться на домашнем карантине. На восьмой день пребывания в стране им необходимо пройти повторное исследование.

Если отдыхающий прибывает из страны, не входящую в категорию A, то независимо от статуса вакцинации он обязан уйти на недельную самоизоляцию.

«Список стран категории А является динамическим, основанным на меняющейся ситуации с COVID-19 во всем мире, и будет доступен на веб-сайте МВД Индии и портале Air Suvidha», — говорится в сообщении ведомства.