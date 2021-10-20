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Обошедший Россию пешком путешественник приехал в Тамбов

Lenta.ru
3 часа назад

Житель Санкт-Петербурга Александр Пластков, обошедший пешком всю страну пешком, посетил Тамбов. Об этом пишет «Блокнот».

Обошедший Россию пешком путешественник приехал в Тамбов
Фото: «Котовские новости» во «ВКонтакте»«Котовские новости» во «ВКонтакте»

Отмечается, что путешественник побывал в центре города, обошел развалины исторических зданий, посетил музей имени Можарова и посетил кафе, в котором его угостили.

Впереди у Пласткова 500 городов, 100 из которых он планирует преодолеть бегом — пробежать ультрамарафон на тысячи километров.

«Стартовать я буду из Тамбовской области, а это значит, что всему миру я заявлю, что столица моего проекта является именно Тамбовская область», — рассказал он.

Путешественник пообещал устроить пробежки в каждом райцентре и рассказать о трех их достопримечательностях. Он также попросил жителей поддержать его.

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