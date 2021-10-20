Названа оптимальная стоимость путевок на популярные курорты в ноябре

Стоимость туров на российские и заграничные курорты на ноябрьские праздники начинается от 24 тысяч рублей на двоих. Оптимальные цены на осенний отдых раскрыли эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, по словам специалистов, десятидневный отдых в Сочи обойдется паре путешественников в 24,8 тысячи рублей, а за поездку на двоих в Турцию придется заплатить 38,4 тысячи рублей. При этом провести отпуск на другом популярном курортном направлении, на Кипре, можно за 64,4 тысячи рублей на двоих.

Путевка для пары на курорты Греции в ноябре будет стоить примерно 73,4 тысячи рублей, а минимальная стоимость поездки в Египет начинается от 69,6 тысячи рублей, при этом на хороший отдых потребуется от 138 тысяч рублей.