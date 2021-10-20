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В Японии произошло извержение вулкана Асо

Мария Каткова
2 часа назад

На юго-западе Японии произошло извержение вулкана Асо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии.

Отмечается, что столб дыма и пепла поднялся на высоту 3500 метров. Выброс вулканических камней достиг высоты в один километр. Извержению присвоен третий уровень опасности из пяти возможных. Это значит, что приближаться и восходить на гору запрещено.

Метеорологи предупреждают, что выброс камней и течение пирокластических потоков может достигать двух километров. В 130 километрах от вулкана располагается АЭС "Иката".

Вулкан Асо представляет собой кальдеру — котловину вулканического происхождения. В ней проживает 50 000 человек. В последний раз активность вулкана была зафиксирована в 2016 году. Тогда высота выброса достигала ста метров.

В конце сентября в Испании извергался вулкан Кумбре-Вьеха. Специалисты рассказывали, что произойдет с Европой из-за катаклизма.

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